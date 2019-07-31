Зеленський ввів до складу нацради з антикорупційної політики Данилюка і Верланова



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Президент України Володимир Зеленський

Раніше в липні Зеленський ввів до нацради виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова і голову Державної митної служби Максима Нефьодова

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка та голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це йдеться в указі №565 від 31 липня.

Як повідомлялось, у червні Зеленський призначив заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку головою Нацради з антикорупційної політики замість депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва («Блок Петра Порошенка»).

Нагадаємо, 16 липня Зеленський підписав указ про зміни у персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики. Відповідно до документу, до персонального складу Нацради з питань антикорупційної політики було введено Івана Баканова - першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Крім того, у персональному складі Нацради з питань антикорупційної політики затверджено голову Державної митної служби України Максима Нефьодова.