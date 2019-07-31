Зеленський поспілкувався телефоном з Лукашенком



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Олександр Лукашенко запросив Володимира Зеленського відвідати Білорусь

Зеленський «із задоволенням прийняв» запрошення Лукашенка відвідати Білорусь «в будь-який час і в будь-якому форматі»

У середу, 31 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента Білорусі.

Зеленський ще раз підтвердив запрошення, раніше надіслане на адресу Глави білоруської держави, відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться в жовтні цього року в Житомирі. Олександр Лукашенко запрошення прийняв, зазначивши, що як ініціатор і співавтор даного заходу бачить його високу ефективність і користь для економік обох країн.

Зазначається, що Зеленський розповів Лукашенку про ситуацію на Донбасі. Останній своєю чергою запевнив, що Мінськ продовжить і надалі докладати всіх зусиль для врегулювання ситуації в регіоні і «Україна завжди може розраховувати на Білорусь як країну - прихильників мирних ініціатив і процесів».

Окремо лідери країн обговорили питання економічної взаємодії і торгівлі, зокрема розвиток співпраці в сфері промисловості, сільського господарства.

Також президенти торкнулися питання забезпечення національної безпеки обох країн в енергетичній сфері.

В повідомленні зазначається, що на запрошення Лукашенка відвідати Білорусь «в будь-який час і в будь-якому форматі», Зеленський його «із задоволенням прийняв».