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    Зеленський змінив склад Нацради з питань антикорупційної політики

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    Зеленський змінив склад Нацради з питань антикорупційної політики

    До складу Нацради увійшли Баканов та Нефьодов

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики.

    Відповідний указ опублыкований на сайті президента України.

    Відповідно до документу, до персонального складу Нацради з питань антикорупційної політики було введено Івана Баканова - першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

    Крім того, у персональному складі Нацради з питань антикорупційної політики затверджено голову Державної митної служби України Максима Нефьодова.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування - 16 липня. 

    Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади. Очолив раду з питань антикорупційної політики Руслан Рябошапка.

    президент
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