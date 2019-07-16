Зеленський змінив склад Нацради з питань антикорупційної політики



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До складу Нацради увійшли Баканов та Нефьодов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики.

Відповідний указ опублыкований на сайті президента України.

Відповідно до документу, до персонального складу Нацради з питань антикорупційної політики було введено Івана Баканова - першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Крім того, у персональному складі Нацради з питань антикорупційної політики затверджено голову Державної митної служби України Максима Нефьодова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування - 16 липня.

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади. Очолив раду з питань антикорупційної політики Руслан Рябошапка.