Данилюк обговорив з сенаторами США розширення оборонної підтримки України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники зустрічі окремо обговорили загрози реалізації проєкту «Північний потік-2»

Секретар РНБО мав «приємну та продуктивну зустріч» із сенаторами Рональдом Джонсоном та Крісом Мерфі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк під час зустрічі з сенаторами США Рональдом Джонсоном та Крісом Мерфі обговорив безпекові виклики у Центрально-Східному регіоні, загрози реалізації проекту «Північний потік-2» та інші питання.

Про це очільник РНБО повідомив на своїй сторінці Facebook.

«Мав сьогодні приємну та продуктивну зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Рональдом Джонсоном та Крісом Мерфі. Обговорили важливі питання військово-політичної співпраці України з США, безпекові виклики у Центрально-Східному регіоні, посилення санкційного тиску на РФ, можливості розширення комплексної підтримки України у сферах безпеки й оборони», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, учасники зустрічі окремо обговорили загрози реалізації проєкту «Північний потік-2», який є «черговою пасткою з гібридного інструментарію Росії, що загрожує енергетичній безпеці всієї Європи».

Нагадаємо, що 5 вересня сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі прибули в Україну.

Під час брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сенатори заявили, що США нададуть кошти для військової допомоги Україні цього або наступного фінансового року.

Як відомо, 28 серпня американському сенатору від Демократичної партії та критику Кремля Крісу Мерфі не дали візу для в'їзду в Росію, куди він збирався приїхати у складі двопартійної делегації Конгресу США. Також російський уряд відмовив американському сенатору Рону Джонсону, голові підкомітету Сенату у закордонних справах щодо співробітництва в Європі та регіональної безпеки, у в'їзді в країну в складі тієї ж делегації.