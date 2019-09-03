Київ і Вашингтон підписали меморандум про ядерне паливо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна планує використовувати американське ядерне паливо на АЕС

Український Енергоатом і американська Westinghouse підписали меморандум, який передбачає запуск ліцензування ядерного палива в Україні. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому у вівторок, 3 вересня.

Відповідно до угоди, до кінця року має бути розроблена техніко-економічна оцінка впровадження палива Westinghouse на українських атомних електростанціях.

Передбачається, що використання цього ядерного палива сприятиме зростанню потужностей атомних станцій на 10-15%.

Крім того, Westinghouse візьме участь у будівництві блоку Хмельницької АЕС, а одним з перспективних напрямків співпраці за цим проєктом може стати використання на третьому і четвертому блоках станції американських автоматизованих систем управління технологічними процесами.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив із представниками Westinghouse ядерну та енергетичну безпеку України.

Нагадаємо, Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що «це дивовижна перемога для енергетичної безпеки, а також для національної безпеки наших трьох країн».