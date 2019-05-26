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    Зеленський заявив, що одне з його прiоритетних завдань - пiдтримка кiнематографу

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    Зеленський заявив, що одне з його прiоритетних завдань - пiдтримка кiнематографу
    Фото: facebook.com / Володимир Зеленський

    Президент зазначив, що українці чекають крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне — глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть кіноо, зняте в Україні

    Президент Володимир Зеленський привітав кінематографістів із професійним святом і заявив, що одним з його пріоритетних завдань. Про це він написав у Facebook.

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    «Кiнематографiчний тиждень в Україні. У четвер — 100-рiччя Одеської кіностудії, вчора — відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість». Вітаю всіх кінематографістів, серед яких я був донедавна. I всіх простих любителів кіно, серед яких віднедавна я опинився», — написав він.

    Зеленський підкреслив, що пiдтримка українського кiнематографу — одне з прiоритетних завдань.

    «Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне — глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні», — зазначив президент.

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