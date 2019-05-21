Столичний кінотеатр «Кіото» отримає друге дихання



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У червні буде обговорюватися проект модернізації будівлі

Кінотеатр «Кіото» на Лісовому масиві в Києві буде капітально відремонтовано. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради від ВО «Свобода» Михайло Буділов.

«Разом з представниками комунального підприємства, підрядників, активними мешканцями провели першу нараду стосовно капітального ремонту і створення громадського культурного центру з сучасними кінозалами і театром», - розповів він.

Він нагадав, що чиновники намагалися збудувати замість кінотеатру черговий торговий центр, але вдалося зберегти цей об’єкт.

Буділов повідомив, що на реконструкцію кінотеатру виділено фінансування.

«Вже в червні будемо з громадою обговорювати і затверджувати проект модернізації будівлі, а потім розпочинати перші роботи з утеплення фасаду, ремонту покрівлі та інженерних мереж», - зазначив він.

Кінотеатр у Києві знаходиться на Лісовому масиві на розі вулиць Академіка Курчатова і Мілютенка. Відкритий у 1981 році. Збудований за проектом архітектора Петра Петрушенка. Облицювання фасадів виконане білим каменем.

Будівля двоповерхова та має чотири зали (з них три працюють) — синій на 184, малий на 36 та середній на 46 місць. Фільми демонструються у форматі 2D та 3D.

Попередня назва кінотеатру — «Росія». У рамках здійснення перейменування назв об'єктів, парків, масивів, вулиць та провулків в місті Києві, за ініціативи комунального підприємтсва «Київкінофільм» було змінено назву на «Кіото», на честь міста-побратима Кіото, що знаходиться в Японії.