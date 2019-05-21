Столичний кінотеатр «Кіото» отримає друге дихання
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У червні буде обговорюватися проект модернізації будівлі
Кінотеатр «Кіото» на Лісовому масиві в Києві буде капітально відремонтовано. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради від ВО «Свобода» Михайло Буділов.
«Разом з представниками комунального підприємства, підрядників, активними мешканцями провели першу нараду стосовно капітального ремонту і створення громадського культурного центру з сучасними кінозалами і театром», - розповів він.
Він нагадав, що чиновники намагалися збудувати замість кінотеатру черговий торговий центр, але вдалося зберегти цей об’єкт.
Буділов повідомив, що на реконструкцію кінотеатру виділено фінансування.
«Вже в червні будемо з громадою обговорювати і затверджувати проект модернізації будівлі, а потім розпочинати перші роботи з утеплення фасаду, ремонту покрівлі та інженерних мереж», - зазначив він.