У столиці вручили Мистецьку премію «Київ» (список лауреатів)



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Цьогоріч серед галузей нагородження з'явилося циркове мистецтво

22 травня у столиці урочисто вручили Мистецьку премію «Київ-2019», яка присвячена Дню міста. Відбулося нагородження кращих митців столиці у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, театрального і образотворчого мистецтв, журналістики, народного декоративного мистецтва, хореографії та циркового мистецтва. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Рік тому на врученні мистецької премії «Київ» зі сцени я помріяла про те, аби доповнити галузі нагородження цирковим мистецтвом. І сьогодні це врешті сталося. Саме тому зараз я б хотіла помріяти про те, аби премія розвивалася, адже кожного року лауреатами стають справжні майстри своєї справи, генії, творчість яких належить рідному Києву. Ми кожного дня відкриваємо нові таланти і готові підтримувати їх задля невпинного руху вперед», – зазначила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

За оригінальні інновації у мистецькій сфері, створені за останні три роки, цьогоріч висунуто 13 лауреатів.

Список лауреатів Мистецької премії «Київ» 2019 року

У галузі літератури

Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника

Слабошпицький Михайло Федотович – письменник, заслужений працівник культури України – за книги «Протирання дзеркала» (2017 р.), «Тіні в дзеркалі» (2018 р.).

У галузі кіномистецтва

Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука

Лисецький Сергій Опанасович – кінооператор, режисер, педагог, заслужений діяч мистецтв України – за вагомий внесок у скарбницю вітчизняного кінематографа, багаторічну плідну роботу по підготовці молодих кадрів кінооператорів.

У галузі музичної композиції

Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя

Гронський Володимир Петрович – композитор, заслужений діяч мистецтв України – за музику до документального кінофільму «Серце мами. Гонгадзе» (2016 р.), до художніх фільмів «Таємний щоденник Симона Петлюри» (2017 р.), «Передчуття» (2018 р.).

У галузі театрального мистецтва

Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми

За вистави «Графиня Маріца» І. Кальмана (2016 р.), «Севільський цирульник» Дж. Россіні (2017 р.), «Скрипаль на даху» Дж. Бока (2018 р.):

Струтинський Богдан Дмитрович – режисер-постановник, народний артист України,

– режисер-постановник, народний артист України, Литвиненко Святослав Іванович – диригент-постановник, народний артист України,

– диригент-постановник, народний артист України, Прокопенко Вадим Валерійович – балетмейстер-постановник, заслужений артист України.

У галузі образотворчого мистецтва

Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка

Бринюк Світлана Петрівна – художник-живописець – за роботи: диптих «Той, що хотів попередити» (2018 р.), «Одного разу в Турині» (2018 р.), «Іди, іди дощику» (2018 р.).

У галузі журналістики

Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка

Проненко Володимир Григорович – журналіст – за книгу «Що серцем сприйняв» (2017 р.).

У галузі народного декоративного мистецтва

Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса

За серію творів «Традиційні писанки Київщини та писанки за розписами давніх храмів часів Київської Русі» (2016-2018 рр.):

Влененко Тетяна Вікторівна – майстер писанкарства,

– майстер писанкарства, Ктіторова Любов Григорівна – майстер писанкарства.

У галузі хореографічного мистецтва

Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського

Гутник Ірина Миколаївна – хореограф, балетмейстер-постановник – за хореографічну композицію «Пливи, вінок» (2016 р.).

У галузі циркового мистецтва

Мистецька премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових

За естрадно-циркову шоу-виставу «Академія Бешкетників» (2018 р.):