У столиці вручили Мистецьку премію «Київ» (список лауреатів)
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Цьогоріч серед галузей нагородження з'явилося циркове мистецтво
22 травня у столиці урочисто вручили Мистецьку премію «Київ-2019», яка присвячена Дню міста. Відбулося нагородження кращих митців столиці у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, театрального і образотворчого мистецтв, журналістики, народного декоративного мистецтва, хореографії та циркового мистецтва. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
«Рік тому на врученні мистецької премії «Київ» зі сцени я помріяла про те, аби доповнити галузі нагородження цирковим мистецтвом. І сьогодні це врешті сталося. Саме тому зараз я б хотіла помріяти про те, аби премія розвивалася, адже кожного року лауреатами стають справжні майстри своєї справи, генії, творчість яких належить рідному Києву. Ми кожного дня відкриваємо нові таланти і готові підтримувати їх задля невпинного руху вперед», – зазначила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.
За оригінальні інновації у мистецькій сфері, створені за останні три роки, цьогоріч висунуто 13 лауреатів.
Список лауреатів Мистецької премії «Київ» 2019 року
У галузі літератури
Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника
- Слабошпицький Михайло Федотович – письменник, заслужений працівник культури України – за книги «Протирання дзеркала» (2017 р.), «Тіні в дзеркалі» (2018 р.).
У галузі кіномистецтва
Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука
- Лисецький Сергій Опанасович – кінооператор, режисер, педагог, заслужений діяч мистецтв України – за вагомий внесок у скарбницю вітчизняного кінематографа, багаторічну плідну роботу по підготовці молодих кадрів кінооператорів.
У галузі музичної композиції
Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя
- Гронський Володимир Петрович – композитор, заслужений діяч мистецтв України – за музику до документального кінофільму «Серце мами. Гонгадзе» (2016 р.), до художніх фільмів «Таємний щоденник Симона Петлюри» (2017 р.), «Передчуття» (2018 р.).
У галузі театрального мистецтва
Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми
За вистави «Графиня Маріца» І. Кальмана (2016 р.), «Севільський цирульник» Дж. Россіні (2017 р.), «Скрипаль на даху» Дж. Бока (2018 р.):
- Струтинський Богдан Дмитрович – режисер-постановник, народний артист України,
- Литвиненко Святослав Іванович – диригент-постановник, народний артист України,
- Прокопенко Вадим Валерійович – балетмейстер-постановник, заслужений артист України.
У галузі образотворчого мистецтва
Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка
- Бринюк Світлана Петрівна – художник-живописець – за роботи: диптих «Той, що хотів попередити» (2018 р.), «Одного разу в Турині» (2018 р.), «Іди, іди дощику» (2018 р.).
У галузі журналістики
Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка
- Проненко Володимир Григорович – журналіст – за книгу «Що серцем сприйняв» (2017 р.).
У галузі народного декоративного мистецтва
Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса
За серію творів «Традиційні писанки Київщини та писанки за розписами давніх храмів часів Київської Русі» (2016-2018 рр.):
- Влененко Тетяна Вікторівна – майстер писанкарства,
- Ктіторова Любов Григорівна – майстер писанкарства.
У галузі хореографічного мистецтва
Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського
- Гутник Ірина Миколаївна – хореограф, балетмейстер-постановник – за хореографічну композицію «Пливи, вінок» (2016 р.).
У галузі циркового мистецтва
Мистецька премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових
За естрадно-циркову шоу-виставу «Академія Бешкетників» (2018 р.):
- Корнієнко Владислав Вікторович – заслужений діяч мистецтв України, автор ідеї та проекту,
- Гумарова Вероніка Володимирівна – арт-директор, режисер-організатор шоу-вистави,
- Недзельський Роман Стефанович – заслужений діяч мистецтв України, музичний продюсер-постановник.