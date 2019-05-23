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    У столиці вручили Мистецьку премію «Київ» (список лауреатів)

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    У столиці вручили Мистецьку премію «Київ» (список лауреатів)

    Цьогоріч серед галузей нагородження з'явилося циркове мистецтво

    22 травня у столиці урочисто вручили Мистецьку премію «Київ-2019», яка присвячена Дню міста. Відбулося нагородження кращих митців столиці у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, театрального і образотворчого мистецтв, журналістики, народного декоративного мистецтва, хореографії та циркового мистецтва. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

    «Рік тому на врученні мистецької премії «Київ» зі сцени я помріяла про те, аби доповнити галузі нагородження цирковим мистецтвом. І сьогодні це врешті сталося. Саме тому зараз я б хотіла помріяти про те, аби премія розвивалася, адже кожного року лауреатами стають справжні майстри своєї справи, генії, творчість яких належить рідному Києву. Ми кожного дня відкриваємо нові таланти і готові підтримувати їх задля невпинного руху вперед», – зазначила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

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    За оригінальні інновації у мистецькій сфері, створені за останні три роки, цьогоріч висунуто 13 лауреатів.

    Список лауреатів Мистецької премії «Київ» 2019 року

    У галузі літератури

    Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника

    • Слабошпицький Михайло Федотович – письменник, заслужений працівник культури України – за книги «Протирання дзеркала» (2017 р.), «Тіні в дзеркалі» (2018 р.).

    У галузі кіномистецтва

    Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука

    • Лисецький Сергій Опанасович – кінооператор, режисер, педагог, заслужений діяч мистецтв України – за вагомий внесок у скарбницю вітчизняного кінематографа, багаторічну плідну роботу по підготовці молодих кадрів кінооператорів.

    У галузі музичної композиції

    Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя

    • Гронський Володимир Петрович – композитор, заслужений діяч мистецтв України – за музику до документального кінофільму «Серце мами. Гонгадзе» (2016 р.), до художніх фільмів «Таємний щоденник Симона Петлюри» (2017 р.), «Передчуття» (2018 р.).

    У галузі театрального мистецтва

    Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми

    За вистави «Графиня Маріца» І. Кальмана (2016 р.), «Севільський цирульник» Дж. Россіні (2017 р.), «Скрипаль на даху» Дж. Бока (2018 р.): 

    • Струтинський Богдан Дмитрович – режисер-постановник, народний артист України,
    • Литвиненко Святослав Іванович – диригент-постановник, народний артист України,
    • Прокопенко Вадим Валерійович – балетмейстер-постановник, заслужений артист України.

    У галузі образотворчого мистецтва

    Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка

    • Бринюк Світлана Петрівна – художник-живописець – за роботи: диптих «Той, що хотів попередити» (2018 р.), «Одного разу в Турині» (2018 р.), «Іди, іди дощику» (2018 р.). 

    У галузі журналістики

    Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка

    • Проненко Володимир Григорович – журналіст – за книгу «Що серцем сприйняв» (2017 р.).

    У галузі народного декоративного мистецтва

    Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса

    За серію творів «Традиційні писанки Київщини та писанки за розписами давніх храмів часів Київської Русі» (2016-2018 рр.):

    • Влененко Тетяна Вікторівна – майстер писанкарства,
    • Ктіторова Любов Григорівна – майстер писанкарства. 

    У галузі хореографічного мистецтва

    Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського

    • Гутник Ірина Миколаївна – хореограф, балетмейстер-постановник – за хореографічну композицію «Пливи, вінок» (2016 р.).

    У галузі циркового мистецтва

    Мистецька премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових

    За естрадно-циркову шоу-виставу «Академія Бешкетників» (2018 р.):

    • Корнієнко Владислав Вікторович – заслужений діяч мистецтв України, автор ідеї та проекту,
    • Гумарова Вероніка Володимирівна – арт-директор, режисер-організатор шоу-вистави,
    • Недзельський Роман Стефанович – заслужений діяч мистецтв України, музичний продюсер-постановник.
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