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    У Києві відкрився кінофестиваль «Молодість»

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    Володар гран-прі &laquo;Молодості&raquo; отримає 10 тисяч доларів і статуетку скіфського оленя - У Києві відкрився кінофестиваль «Молодість»
    Володар гран-прі «Молодості» отримає 10 тисяч доларів і статуетку скіфського оленя

    Фестиваль триватиме до 2 червня

    У столичному кінотеатрі «Київ» у суботу, 25 травня, стартував Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», фільм відкриття показали одночасно у двох залах кінотеатру.

    Про це повідомляє Громадське.

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    «Цього року фільмом-відкриттям став «Дехто любить гаряченьке» 1959 року американського режисера Біллі Вайлдера. Окрім трьох конкурсних програм в межах фестивалю будуть покази позаконкурсної програми: Фестиваль фестивалів (фільми, що відзначилися на провідних світових кінофестивалях), Українські прем'єри та інші. Також заплановані зустрічі з низкою режисерів», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві відкрився кінофестиваль «Молодість»
    У Києві відкрився кінофестиваль «Молодість»
    У Києві відкрився кінофестиваль «Молодість»

    Зазначається також, що головною зіркою відкриття і всього фестивалю став британський режисер Пітер Ґрінуей, який зокрема зняв такі стрічки: «Кухар, злодій, його дружина і її коханець», «Ейзенштейн в Гуанахуато», «Таємниці "Нічної варти"».

    Володар гран-прі «Молодості» отримає 10 тисяч доларів і статуетку скіфського оленя.

    Також відомо, що кінотеатри «Київ» та «Баттерфляй DeLuxe», Дім освіти і культури «майстер-клас» та Довженко-центр стали локаціями фестивалю.

    Фестиваль триватиме до 2 червня.

     

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