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    «Зеленський здався «без бою». Єлісєєв прокоментував повернення Росії до ПАРЄ

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    Експредставник України при Європейському Союзі (2010-2015) Костянтин Єлісєєв - «Зеленський здався «без бою». Єлісєєв прокоментував повернення Росії до ПАРЄ
    Експредставник України при Європейському Союзі (2010-2015) Костянтин Єлісєєв
    Фото: Главком

    Єлісєєв нагадав президенту Зеленському, що європейський дискурс потребує постійної присутності в публічній площині

    Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи про повернення Росії не було невідворотним, а глава держави Володимир Зеленський здався майже «без бою». Про це у своєму блозі на «Лівому березі» написав український дипломат, експредставник України при Європейському Союзі (2010-2015) Костянтин Єлісєєв.

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    «У дипломатії є золоте правило: «нічого не погоджено, поки все не погоджено». А озвучене рішення є, зазвичай, запитальною позицією, від якої відштовхуються і шукають компроміс. Банкова ж дозволила європейцям поставити Україну перед фактом і, на жаль, Глава держави здався майже «без бою»… Попри титанічні зусилля української парламентської делегації і наших друзів, у Страсбурзі росіянам була розстелена червона доріжка», – зазначив дипломат. На думку дипломата, програш Банкової у ПАРЄ може дорого обійтися Україні.

    «Це перший пропущений удар з підриву міжнародного санкційного режиму. Цей успіх дає Росії відчуття вседозволеності. Тепер вона буде ще менш зговірливою», – наголосив Єлісєєв. Крім того, дипломат розкритикував Володимира Зеленського за публічне з’ясування стосунків із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

    «Такі ситуації не приносять нічого доброго, а лише послаблюють українську дипломатію, довіру до неї з боку партнерів, а також стимулюють російські дезінформаційні зусилля. Тепер будь-яке зовнішньополітичне рішення МЗС може сприйматись крізь призму погоджено/не погоджено з президентом», – написав український дипломат.

    Також Костянтин Єлісєєв висловив подив мовчанню Володимира Зеленського з нагоди п’ятої річниці підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

    «Чи залишається Угода важливою для Глави держави та його офісу? У контексті ліквідації згадки про євроінтеграцію у структурі нового Офісу президента та мовчання Зе-стратегів на тему Угоди, перспективи поглиблення політичної асоціаціі та економічної інтеграції за правління президента Зеленського, не видаються суто райдужними», – зазначив дипломат.

    Єлісєєв нагадав президенту Зеленському, що європейський дискурс потребує постійної присутності в публічній площині, «інакше агресивне зростання російської присутності в українському медіа просторі заповнюватиме його альтернативною концепцією».

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    МЗС ЄС Росія ПАРЄ Володимир Зеленський
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