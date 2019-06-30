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    Безвіз: за два роки продаж турів до Європи зріс вчетверо

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    Безвіз: за два роки продаж турів до Європи зріс вчетверо

    Українці стали більше їздити до країн ЄС

    За підсумками другого року дії безвізу з ЄС, кількість українців, які відвідали Європу по біометричному паспорту, зросла в 4,2 рази і склала 2,35 млн осіб.

    Про це свідчать дані Державної прикордонної служби за станом на початок червня, пише журнал НВ.

    Хоча чимала частина серед них — ті, хто відправився до Європи по роботі, експерти туристичного ринку впевнені: українських туристів, як організованих, так і самостійних, в Європі стало значно більше.

    За підрахунками Романа Синіцина, засновника одного з сайтів з пошуку недорогих авіаквитків, з моменту скасування шенгенських віз для українців відвідуваність його сайту зросла в півтора рази і становить 0,5 млн осіб на місяць.

    «Після скасування віз продаж турів до Європи збільшився на 200%», — заявила Олена Бойко, директор з продажу однієї із туристичних компаній.

    Ігор Захаренко, власник іншої турфірми, розповів, що його компанія розробила під безвіз нову концепцію: вона пропонує туристам маршрути Європою, складені таким чином, щоб відпочинок обходився в менші суми, ніж повністю самостійні або звичайні тури.

    Як відомо, 11 червня два роки тому Україна отримала безвіз з країнами ЄС. 

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