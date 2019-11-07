Зеленський показав, як він харчується в фастфуді



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Зеленський замовив еспресо і не відмовився на пропозицію продавця скуштувати щось до кави

Президент заплатив за своє замовлення 166 гривень

Президент Володимир Зеленський у черговому влозі за кермом Tesla заїхав по каву на фастфуд.

Відповідне відео опубліковане 7 листопада на сторінці Офісу президента України.

«Кожного ранку, коли я бігаю… Ну не кожен день я бігаю, через день… То я купую каву в кінці бігу. Є пару в мене точок, де всі раді мене бачити», - сказав Зеленський і розсміявся.

«Я хочу, щоб не змінилося це відчуття. Що я заходжу в кафе і – «ану звідси!». Щоб такого ніколи не було», - поділився президент.

Під’їхавши на авто до віконця фасфуду, він замовив еспресо і не відмовився на пропозицію продавця скуштувати щось до кави.

«Пиріжечок? Добре» - сказав Зеленський.

Він заплатив за своє замовлення 166 гривень.

До дорозі біля фастфуду президент вітався із людьми: «Добрий день. Як ви?».

На питання когось із присутніх, як справи у самого президента, Зеленський відповів: «Нормально».

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

Мер Харкова Геннадій Кернес зауважив, що під час візиту до міста президента Зеленського зал, де представляли нового губернатора, був «забитий людьми, які люблять і вміють присмоктатися до будь-якої влади», і заявив, що люди, з якими спілкувався президент на прохідних авіазаводу і заводу ім. Малишева - «активісти» і псевдо-підприємці ринку «Барабашово».