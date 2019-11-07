В кінці вечора перетворюєшся в організм - Зеленський поскаржився на складну роботу президентом



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«Ну, рішення, як кажуть в Раді – рішення прийнято!», - резюмував президент

«Це дуже складна професія - забирає всі сили, час і іноді бажання», - зізнався Зеленський

Президент Володимир Зеленський у черговому влозі за кермом Tesla розповів, що робота президентом забирає у нього «всі сили та час», і після робочого дня він настільки втомлюється, що «перетворюється в організм».

Відповідне відео опубліковане 7 листопада на сторінці Офісу президента України.

«До цієї роботи до цього звикнути не можу. Люди ж, як кажуть, до хорошого швидко звикаєш. А це реально життя дуже складне. Це дуже складна професія - забирає всі сили, час і іноді бажання», - сказав Зеленський.

«В кінці вечора перетворюєшся в (довго думає. - ред.) організм, який не хоче думати, нічого не робити, навіть не розуміє іноді про що говорить сім’я. І це виснажливо не тільки для мене, а і для родини. Тому що потім вони кажуть: ну що ти згоден, ми ж домовлялися сьогодні, що, там, в 20:00 зустрічаємося, а ти навіть не пам’ятаєш, про що ти домовлявся», - розповів президент.

«Ну, рішення, як кажуть в Раді – рішення прийнято!» - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

Мер Харкова Геннадій Кернес зауважив, що під час візиту до міста президента Зеленського зал, де представляли нового губернатора, був «забитий людьми, які люблять і вміють присмоктатися до будь-якої влади», і заявив, що люди, з якими спілкувався президент на прохідних авіазаводу і заводу ім. Малишева - «активісти» і псевдо-підприємці ринку «Барабашово».