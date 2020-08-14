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    Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

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    Президент Володимир Зеленський підписав указ&nbsp;№322/2020 - Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради
    Президент Володимир Зеленський підписав указ №322/2020

    Зокрема, Зеленський вивів зі складу Інвестиційної ради колишнього очільника Нацбанку

    Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ можна побачити на сайті президента. 

    Згідно з указом № 322/2020 «Про зміни у складі Національної інвестиційної ради» до Національної інвестиційної ради увійшли:

    • президент і генеральний директор компанії POSCO International Corp. Сі-Бо Джу,
    • головний виконавчий директор компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Мурат Еркан,
    • міністр фінансів України Сергій Марченко,
    • міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко
    • голова Національного банку України Кирило Шевченко.
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    Цим же указом Зеленський вивів зі складу Національної інвестиційної ради А.Акчу, Якова Смолія, Ігора Уманського, К.Янг-Санга.

    Зазначимо, до Національної інвестиційної ради входять: прем'єр-міністр України, голова Національного банку України (за згодою), перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України, міністр фінансів України, міністр юстиції України, а також за згодою представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів”.

    Головою Національної інвестиційної ради є глава держави Володимир Зеленський.

    економіка інвестиції бізнес Володимир Зеленський президент Яків Смолій Кирило Шевченко Ігор Петрашко Сергій Марченко
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