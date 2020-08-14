Нарада у Зеленського: Україна опинилась на межі другої хвилі коронавірусу



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Президент Володимир Зеленський 14 серпня провів нараду

Президент закликає українців вживати заходи особистої безпеки через збільшення хворих на коронавірус

Кількість госпіталізованих з Covid-19 в Україні свідчить про те, що країна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді в Офісі президента, передає пресслужба відомства.

Через черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення інформування населення щодо протидії поширенню коронавірусу.

«Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів», - сказав він.

Коронавірус в Україні

Всього 87872

Одужали 46797

Хворіють 39064

Померли 2011

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

До відома, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.

Також 14 серпня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон.