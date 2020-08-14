Директор «Укрпошти» йде з наглядової ради «Укроборонпрому» документ



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Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти»

Смілянський написав заяву Зеленському

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав президенту Зеленському заяву із проханням вивести його зі складу наглядової ради «Укроборонпрому». Своє рішення він пояснив «службовою необхідністю».

Про це він написав у Facebook.

«Трохи менше року тому, я був призначений президентом в наглядовою раду ДК «Укроборонпром». Члени ради не отримують зарплату, але отримали можливість допомогти цій стратегічної компанії вийти з тогостану, в якому вона опинилася. Попереду ще величезний і довгий шлях вперед і в поточному форматі компанія точно не може ефективно розвиватись, але я дуже сподіваюся, що цей шлях буде пройдений. Мій же шлях в наглядовій раді добігає кінця», - зазначив Смілянський.

Він пояснив своє рішення тим, що «Укрпошта» найближчим часом підпише багатомільйонну (в євро) інвестиційну угоду з провідними міжнародними фінансовими інститутами.

«За їхніми правилами - вони не можуть це робити з особами, залученими в оборонну галузь. Тому сьогодні я попросив президента України вивести мене зі складу наглядової ради», - додав Смілянський.