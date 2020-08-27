Зеленський зустрівся із заступником держсекретаря США



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Володимир Зеленський і Стівен Біган

Зустріч відбулася після телефонної розмови Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео

Президент України Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом. Зустріч відбулася після телефонної розмови Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео.

Про це повідомляє пресслужба президента.

На зустрічі Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави.

Біган у свою чергу наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах.

Також Зеленський детально поінформував Бігана про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі і просування до миру в мінському та нормандському форматах.

Заступник держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня.

Сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Президент зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей економіки.

Говорячи про міжнародну політику, Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.

Додатково сторони обговорили події в Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання.