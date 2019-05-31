Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ
Указ про звільнення Григорія Остафійчука 31 травня опублікований на сайті президента України
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.
Відповідний указ №341/2019 від 31 травня опублікований на сайті глави держави.
«Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України», - говориться в тексті указу.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки України.
Нагадаємо, перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов із понеділка тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України, Василь Грицак перебуває у відпустці.