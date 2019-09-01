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    Зеленського просять обмежити час продажу алкоголю у барах та ресторанах

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    Зеленського просять обмежити час продажу алкоголю у барах та ресторанах

    Петицію оприлюднили 30 серпня

    Українці запропонували Президенту України Володимиру Зеленському обмежити продаж алкогольних напоїв повнолітнім в магазинах, барах, ресторанах.

    Текст петиції №22/071548-еп опублікований на сайті глави держави.

    «Запровадити, щоб продавали алкогольні напої повнолітнім в магазинах, барах, ресторанах та інших з 10 до 20 години в робочі дні та з 10 до 15 години у вихідні», – сказано у вихідні.

    Петицію оприлюднили 30 серпня. До кінця збору підписів залишився 91 день.

    Додамо, що така пропозиція щодо вживання алкоголю набрала всього 12 голосів з 25 тис. необхідних.

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