Землетрус в Ісландії: потужні поштовхи не спричинили серйозних руйнувань

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило

Епіцентр землетрусу знаходився неподалік від столиці країни Рейкʼявіка

Землетрус магнітудою 5,1 стався поблизу західного узбережжя Ісландії. За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи зафіксовані о 05:14 за київським часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 6 км від міста Алфтанес, що неподалік від столиці Рейк'явік, на глибині 10 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Наприкінці лютого південно-західну частину острова сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка. За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.

Раніше повідомлялося, що землетрус застав зненацька ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі.