На південному сході Фіджі стався потужний землетрус



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Загроза цунамі не оголошувалася

Землетрус магнітудою 6,7 зафіксовано на південному сході Фіджі біля берегів острова Оно-і-Лау.

Про це в понеділок повідомила новозеландська державна сейсмологічна служба.

За її даними, епіцентр землетрусу розташовувався приблизно в 100 км на північ від селища Нукуні, розташованого на північному узбережжі острова.

Дані про потерпілих і руйнування не надходили, загроза цунамі не оголошувалася.

Як повідомлялося, в Угорщині 11 серпня стався землетрус магнітудою 4,1.

У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків.

8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.

За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі.

Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.

Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.