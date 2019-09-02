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    На південному сході Фіджі стався потужний землетрус

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    На південному сході Фіджі стався потужний землетрус

    Загроза цунамі не оголошувалася

    Землетрус магнітудою 6,7 зафіксовано на південному сході Фіджі біля берегів острова Оно-і-Лау.

    Про це в понеділок повідомила новозеландська державна сейсмологічна служба.

    За її даними, епіцентр землетрусу розташовувався приблизно в 100 км на північ від селища Нукуні, розташованого на північному узбережжі острова.

    Дані про потерпілих і руйнування не надходили, загроза цунамі не оголошувалася.

    Як повідомлялося, в Угорщині 11 серпня стався землетрус магнітудою 4,1.

    У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків.

    8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.

    За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі. 

    Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.

    Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.

    землетрус цунамі
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