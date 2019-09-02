На південному сході Фіджі стався потужний землетрус
Загроза цунамі не оголошувалася
Землетрус магнітудою 6,7 зафіксовано на південному сході Фіджі біля берегів острова Оно-і-Лау.
Про це в понеділок повідомила новозеландська державна сейсмологічна служба.
За її даними, епіцентр землетрусу розташовувався приблизно в 100 км на північ від селища Нукуні, розташованого на північному узбережжі острова.
Дані про потерпілих і руйнування не надходили, загроза цунамі не оголошувалася.
Як повідомлялося, в Угорщині 11 серпня стався землетрус магнітудою 4,1.
У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків.
8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.
За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі.
Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.
Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.