Землетрус перервав інтерв'ю прем'єра Ісландії Катрін Якобсдоуттір (відео)



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Незважаючи на переляк, прем'єр швидко повернулася до відповіді на питання

Ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір застав зненацька землетрус: він розпочався під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі. Запис було опубліковано на сайті видання.

Політик відповідала на питання про те, як Ісландія контролюватиме епідеміологічну ситуацію, відкривши кордони. В цей час приміщення, де знаходилася Якобсдоуттір, затряслося.

«О господи, це землетрус!» - вигукнула вона.

Однак, незважаючи на переляк, прем'єр швидко повернулася до відповіді на питання, зазначивши, що з нею все в порядку, а будинок досить стійкий.

Відзначається, що землетрус стався неподалік від Крісювіка - в геотермальної області, розташованої на південь від столиці країни Рейк'явіка. Магнітуда землетрусу досягла 5,5.