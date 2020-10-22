  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Землетрус перервав інтерв'ю прем'єра Ісландії Катрін Якобсдоуттір (відео)

    • Розсилка
    Землетрус перервав інтерв'ю прем'єра Ісландії Катрін Якобсдоуттір (відео)

    Незважаючи на переляк, прем'єр швидко повернулася до відповіді на питання

    Ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір застав зненацька землетрус: він розпочався під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі. Запис було опубліковано на сайті видання.

    Політик відповідала на питання про те, як Ісландія контролюватиме епідеміологічну ситуацію, відкривши кордони. В цей час приміщення, де знаходилася Якобсдоуттір, затряслося.

    «О господи, це землетрус!» - вигукнула вона.

    Однак, незважаючи на переляк, прем'єр швидко повернулася до відповіді на питання, зазначивши, що з нею все в порядку, а будинок досить стійкий.

    Відзначається, що землетрус стався неподалік від Крісювіка - в геотермальної області, розташованої на південь від столиці країни Рейк'явіка. Магнітуда землетрусу досягла 5,5.

    Ісландія землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies