Жахлива ДТП на Рівненщині: кількість жертв зросла до 27

Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей

Внаслідок масштабної ДТП на Рівненщині загинули 27 осіб. Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

У жахливій ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.

Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей.

Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий - водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття», - йдеться в повідомленні.