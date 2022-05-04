  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Жахлива ДТП на Рівненщині: кількість жертв зросла до 27

    Жахлива ДТП на Рівненщині: кількість жертв зросла до 27

    Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей

    Внаслідок масштабної ДТП на Рівненщині загинули 27 осіб. Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

    У жахливій ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.

    Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей.

    Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовозу. 27-й загиблий - водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття», - йдеться в повідомленні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жахлива ДТП на Рівненщині: кількість жертв зросла до 27