Стало відомо, хто стане новим командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі

Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку

Наступним верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі стане американський генерал Крістофер Каволі - улітку він змінить на цій посаді Тода Волтерса. Таку інформацію оприлюднено на сайті НАТО.

«Північноатлантична рада НАТО оголосила про призначення генерала Крістофера Каволі, сухопутні війська Сполучених Штатів, верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі. Зараз генерал Каволі служить командувачем збройних сил США в Африці», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після завершення національного процесу затвердження на посаді генерал Каволі прийме призначення як наступник генерала Тода Волтерса, який представляє Повітряні сили США. Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку в Штабі верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (Монс, Бельгія).