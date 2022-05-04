Стало відомо, хто стане новим командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі
Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку
«Північноатлантична рада НАТО оголосила про призначення генерала Крістофера Каволі, сухопутні війська Сполучених Штатів, верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі. Зараз генерал Каволі служить командувачем збройних сил США в Африці», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, після завершення національного процесу затвердження на посаді генерал Каволі прийме призначення як наступник генерала Тода Волтерса, який представляє Повітряні сили США. Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку в Штабі верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (Монс, Бельгія).