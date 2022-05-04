  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії - Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список
    «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії
    фото з відкритих джерел

    Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України

    Компанія «Укрзалізниця» оприлюднила перелік затримок пасажирських поїздів по Львівському, Закарпатському та Придніпровському напрямках внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури:

    • №5 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+1:30 год)
    • №43 Київ — Івано-Франківськ (+1:14 год)
    • №55 Київ — Рахів (+1:16 год)
    • №791 Кременчук — Кропивницький - Київ (+1:38 год)
    • №149 Полтава — Чернівці (+1:40 год)
    • №36 Чернівці — Одеса (+1:25 год)
    • №50 Трускавець — Київ (+2:15 год);
    • №60 Чоп — Київ (+3:40 год);
    • №4 Львів — Запоріжжя (+4 год);
    • №26 Рахів — Одеса (+3 год);
    • №22 Трускавець — Харків (+5 год);
    • №12 Львів — Одеса (+2:48 год);
    • №749 Київ — Івано-Франківськ (+4 год);
    • №145 Львів — Ужгород (безпересадкові вагоны Київ — Відень) (+5 год);
    • №82 Ужгород — Київ (+1,5 год);
    • №92 Львів — Київ (+40 хв);
    • №56 Рахів — Київ (+2 год);
    • №136 Чернівці — Одеса (+1:25 год);
    • №96 Рахів — Київ (+1 год);
    • №14 Солотвино — Київ (+1,5 год);
    • №30 Ужгород — Київ (+2:05 год);
    • №38 Ужгород — Одеса (+1,5 год);
    • №46 Ужгород — Лозова (+30 хв);
    • №231 Дніпро — Львів (+2,5 год);
    • №53 Дніпро — Одеса (+2,5 год);
    • №75 Кривий Ріг — Київ (+1 год);
    • №175 Запоріжжя — Жмеринка (+1 год);
    • №85 Запоріжжя — Львів (+30 хв);
    • №37 Запоріжжя — Київ (+30 хв);
    • №710 Львів — Дарниця (+3,10 год);
    • №753 Харків — Львів (+1,40 год).

    Усі поїзди продовжують рух, всіх веземо до безпеки — включно з евакуйованими біженцями.

    Нагадаємо, росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

    Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список