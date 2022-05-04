Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список
Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України
Компанія «Укрзалізниця» оприлюднила перелік затримок пасажирських поїздів по Львівському, Закарпатському та Придніпровському напрямках внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури:
- №5 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+1:30 год)
- №43 Київ — Івано-Франківськ (+1:14 год)
- №55 Київ — Рахів (+1:16 год)
- №791 Кременчук — Кропивницький - Київ (+1:38 год)
- №149 Полтава — Чернівці (+1:40 год)
- №36 Чернівці — Одеса (+1:25 год)
- №50 Трускавець — Київ (+2:15 год);
- №60 Чоп — Київ (+3:40 год);
- №4 Львів — Запоріжжя (+4 год);
- №26 Рахів — Одеса (+3 год);
- №22 Трускавець — Харків (+5 год);
- №12 Львів — Одеса (+2:48 год);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (+4 год);
- №145 Львів — Ужгород (безпересадкові вагоны Київ — Відень) (+5 год);
- №82 Ужгород — Київ (+1,5 год);
- №92 Львів — Київ (+40 хв);
- №56 Рахів — Київ (+2 год);
- №136 Чернівці — Одеса (+1:25 год);
- №96 Рахів — Київ (+1 год);
- №14 Солотвино — Київ (+1,5 год);
- №30 Ужгород — Київ (+2:05 год);
- №38 Ужгород — Одеса (+1,5 год);
- №46 Ужгород — Лозова (+30 хв);
- №231 Дніпро — Львів (+2,5 год);
- №53 Дніпро — Одеса (+2,5 год);
- №75 Кривий Ріг — Київ (+1 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+1 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+30 хв);
- №37 Запоріжжя — Київ (+30 хв);
- №710 Львів — Дарниця (+3,10 год);
- №753 Харків — Львів (+1,40 год).
Усі поїзди продовжують рух, всіх веземо до безпеки — включно з евакуйованими біженцями.
Нагадаємо, росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.
Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.
Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.