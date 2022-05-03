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    Події в Україні

    Масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп: 16 загиблих

    За попередньою інформацією, загинули 16 осіб - Масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп: 16 загиблих
    За попередньою інформацією, загинули 16 осіб
    фото: Нацполіція

    На трасі Київ-Чоп зіткнулися бензовоз, автобус та легкове авто

    На трасі Київ-Чоп поблизу Рівного зіткнулися бензовоз та автобус. 16 людей загинули. Про це повідомляє Нацполіція.

    «Аварія відбулась приблизно о 19:30. За попередньою інформацією, біля села Ситне поруч Радивилова з бензовозом зіткнувся автобус, що здійснює міжнародні перевезення. Після зіткнення сталась пожежа», - йдеться у повідомленні.

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    Масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп: 16 загиблих

    Ще десяток людей отримали травми. Наразі траса перекрита для проїзду у напрямку Львова.

    До слова, на Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями. Аварія сталася 16 березня близько 6.00 години на трасі Кропивницький-Знам‘янка поблизу села Лозова Волочиської тергромади.

    Теги: ДТП Україна Рівненщина
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    Масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп: 16 загиблих