Евакуація з Маріуполя: оголошено графік та маршрут 4 травня

Евакуаційний маршрут з Маріуполя до Запоріжжя стартує вранці 4 травня

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук опублікувала графік і маршрут евакуаційної колони з Маріуполя 4 травня. Про це Верещук повідомила в Telegram.

Евакуаційний маршрут з Маріуполя до Запоріжжя стартує вранці 4 травня.

Збір в Маріуполі у «Порт-Сіті» запланований на 8:00, в районі Луначарського кільця біля Бердянська – о 10:00, в Токмаку – близько 15:00 і Василівці – о 16:00. Евакуація відбувається за підтримки ООН і Червоного Хреста.

Раніше мер Маріуполя заявив, що щонайменше 200 цивільних осіб залишаються в пастці на сталеливарному заводі разом з бойовиками, і що в цілому в Маріуполі залишаються 100 тисяч цивільних осіб.

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що до Запоріжжя прибула колона з 106 людьми, евакуйованими з заводу «Азовсталь» в Маріуполі.

Верещук додала, що припинення вогню навколо «Азовсталі» було недостатньо тривалим, щоб вивести всіх цивільних осіб, «тому ще сотні жінок, дітей і літніх людей знаходяться під завалами».

За її словами, на заводі також знаходяться 40 важкопоранених солдатів, яким терміново потрібна медична допомога. Із 150 осіб, які змогли покинути зруйнований комплекс, 106 були відправлені в Запоріжжя.

Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

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