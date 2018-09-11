Жахлива ДТП з українцями у Польщі: одна особа загинула, ще шестеро постраждали



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Ford Mondeo і Skoda Octavia на українській реєстрації врізалися «лоб у лоб»

У вівторок, 11 вересня, біля міста Томашів (Польща) зіткнулися два українські автомобілі, внаслідок чого 19-річна дівчина загинула, ще шестеро осіб дістали поранень.

Про це повідомляє Dziennik Wschodni.

«ДТП з українцями трапилася близько 1:46 за польським часом біля села Домброва на трасі №17, що веде від українського пункту пропуску Рава-Руська до польського міста Замостя», - йдеться у повідомленні.

Автомобілі Ford Mondeo і Skoda Octavia на українській реєстрації врізалися «лоб у лоб».

«У Skoda їхали четверо людей, їх доставили до лікарень міст Томашів і Замостя. У машині перебували 29-річний водій, 27-річна пасажирка і двоє пасажирів віком 38 і 29 років. В автомобілі Ford перебували три людини. 19-річна пасажирка загинула на місці. Двоє чоловіків госпіталізовані, один з них у важкому стані», - розповіли виданню у місцевій поліції.

Також зазначається, що національна дорога №17 була заблокована протягом кількох годин.