Жінку під час забігу в Альпах вбила блискавка



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Блискавка вдарила 45-річну громадянку Норвегії під час гірського забігу в Італії

В Італії в Альпах, недалеко від кордону з Австрією, жінку під час бігу вбило ударом блискавки, повідомляє Le Soir.

За даними видання, в момент події 45-річна жінка брала участь в забігу природним рельєфом.

Коли рятувальники знайшли її в горах між долинами Сарентіно і Пассірії, вона була ще жива. Жінку госпіталізували, через деякий час вона померла. Загибла була громадянкою Норвегії.

Зазначається, що удар блискавки наздогнав жінку на висоті 2,1 тисячі метрів над рівнем моря.

Раніше повідомлялося, що в Індії в результаті удару блискавки загинули дев’ятеро осіб, ще 13 осіб отримали поранення. Згідно з повідомленням, група неповнолітніх з села Дханпур грала на вулиці під час дощу, коли в це ж місце вдарила блискавка.

Нагадаємо, 21 червня, в Івано-Франківській області блискавка влучила у зупинку з металевими конструкціями, на якій перебували п’ятеро осіб.



Від удару струмом троє чоловіків загинули на місці. Ще двоє жінок постраждали, їх при свідомості госпіталізовано.