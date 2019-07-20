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    В Індії в результаті удару блискавки загинули дев’ятеро осіб

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    В Індії в результаті удару блискавки загинули дев’ятеро осіб

    Ще 13 осіб отримали поранення

    На півночі індійського штату Бахир у результаті удару блискавки загинули щонайменше дев’ятеро осіб, в тому числі восьмеро дітей.

    Як повідомляє News Nation, ще 13 осіб отримали поранення.

    Всі постраждалі доставлені в лікарню, їм надається необхідна медична допомога.

    Згідно з повідомленням, група неповнолітніх з села Дханпур грала на вулиці під час дощу, коли в це ж місце вдарила блискавка.

    Головний міністр штату Нітіш Кумар публічно висловив співчуття у зв’язку з тим, що трапилося, і розпорядився виплатити компенсації в розмірі 400 тисяч рупій (близько 6 тисяч доларів) кожному з родичів загиблих.

    Нагадаємо, 21 червня, в Івано-Франківській області блискавка влучила у зупинку з металевими конструкціями, на якій перебували п’ятеро осіб.

    Від удару струмом троє чоловіків загинули на місці. Ще двоє жінок постраждали, їх при свідомості госпіталізовано.

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