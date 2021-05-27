Продавець редиски погрожував вбити за відмову купити його овочі

П'яний громадянин наполегливо вимагав придбати у нього овочі

У Миколаєві в одному з овочевих магазинів чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння спочатку вимагав, щоб у нього купили редиску, а потім, діставши ніж, почав погрожувати вбивством. Поліція затримала зловмисника, пише місцеве видання Новости-N.

Інцидент стався в четвер, 27 травня. За словами продавця, в торгове приміщення зайшов чоловік, приблизно, 30 років і хвилин 10 просив, щоб у нього придбали редиску. Після відмови громадянин став погрожувати з ножем у руках.

Продавці викликали правоохоронців, які затримали хулігана.

Чоловік, побачивши поліцію, заявив, що вбивати нікого не збирався, а просто невдало пожартував.

Додамо, що напередодні із психлікарні Маріуполя втік терорист, який тримав заручників у банку.

Раніше на Львівщині вчителька, погрожуючи ножем, змусила школяра з'їсти паперовий літачок.

Ще один прикрий інцидент з ножем стався у Миколаєві. Там чоловік накинувся на перехожого, бо переплутав його зі знайомим.