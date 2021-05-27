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    Продавець редиски погрожував вбити за відмову купити його овочі

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    Поліції зловмисник заявив, що пожартував - Продавець редиски погрожував вбити за відмову купити його овочі

    Поліції зловмисник заявив, що пожартував

    Фото: Новости-N

    П'яний громадянин наполегливо вимагав придбати у нього овочі

    У Миколаєві в одному з овочевих магазинів чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння спочатку вимагав, щоб у нього купили редиску, а потім, діставши ніж, почав погрожувати вбивством. Поліція затримала зловмисника, пише місцеве видання Новости-N.

    Інцидент стався в четвер, 27 травня. За словами продавця, в торгове приміщення зайшов чоловік, приблизно, 30 років і хвилин 10 просив, щоб у нього придбали редиску. Після відмови громадянин став погрожувати з ножем у руках.

    Продавці викликали правоохоронців, які затримали хулігана.

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    Продавець редиски погрожував вбити за відмову купити його овочі
    Продавець редиски погрожував вбити за відмову купити його овочі

    Чоловік, побачивши поліцію, заявив, що вбивати нікого не збирався, а просто невдало пожартував.

    Додамо, що напередодні із психлікарні Маріуполя втік терорист, який тримав заручників у банку.

    Раніше на Львівщині вчителька, погрожуючи ножем, змусила школяра з'їсти паперовий літачок.

    Ще один прикрий інцидент з ножем стався у Миколаєві. Там чоловік накинувся на перехожого, бо переплутав його зі знайомим.

    Теги: зброя торгівля Миколаїв напад алкогольне сп'яніння поліція чоловік овочі
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    Продавець редиски погрожував вбити за відмову купити його овочі