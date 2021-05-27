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    Румунські прикордонники затримали вантажівку, вщент забиту зброєю. Машина їхала в Україну

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    Зброя була захована у вантажівці з меблями - Румунські прикордонники затримали вантажівку, вщент забиту зброєю. Машина їхала в Україну
    Зброя була захована у вантажівці з меблями
    Фото: Politia de Frontiera

    Вантажівка з контрабандними пістолетами їхала з Румунії в Україну з вантажем із Туреччини

    Румунські прикордонники затримали на кордоні з Україною вантажівку із 2850 одиниць зброї та боєприпасів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде, повідомляє HotNews. Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулчі) знайшла 143 ящики зі зброєю.

    «Йдеться про 2850 нових одиниць зброї з патронами. Так, в понеділок увечері прикордонники і митники пункту пропуску Ісакча виявили у вантажівці, якою керував громадянин України, 2850 одиниць зброї з патронами калібру 4 і 4,5 мм», – заявив голова МВС Румунії.

    В ході детального огляду в вантажівці виявили 143 ящики з револьверами Major Berg 2,5 калібру 4 мм.

    Foto: Politia de Frontiera
    Foto: Politia de Frontiera

    За словами глави МВС Румунії, це «рекордне захоплення» контрабандної зброї.

    Зброя була захована у вантажівці з меблями.

    Держприкордонслужба відреагувала на інформацію про те, що з Румунії в Україну намагалися ввести майже 3 тисячі пістолетів.

    «Деякі ЗМІ поширюють інформацію про затримання румунськими прикордонниками великої партії зброї, яку нібито нелегально перевозили з України. Ця інформація не відповідає дійсності» Насправді, румунські правоохоронці повідомили про виявлення майже 3 тисяч пістолетів у вантажівці, яка прибула до Румунії з Туреччини. Зазначений транспортний засіб рухався не з України. Зброю виявили в румунському пункті пропуску Ісакча», – йдеться в повідомленні.

    Додамо, що поромна переправа через Дунай Орлівка – Ісакча на кордоні з Румунією працює з серпня минулого року. Вона забезпечує прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю – ширина річки тут не перевищує 900 метрів.

    Теги: Туреччина прикордонники МВС Держприкордонслужба зброя Україна поліція Дунай
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    Румунські прикордонники затримали вантажівку, вщент забиту зброєю. Машина їхала в Україну