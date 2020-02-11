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    Житель Луганщини намагався вивезти до РФ частину військового гелікоптера

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    Житель Луганщини намагався вивезти до РФ частину військового гелікоптера
    Фото: СБУ

    Чоловік планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску

    Контррозвідники Служби безпеки України попередили незаконне вивезення з Луганщини до Росії агрегату до військової авіаційної техніки.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Оперативники спецслужби поблизу державного кордону в районі села Лозно-Олександрівка зупинили автомобіль жителя Білокуракинського району. Під час огляду машини була виявлена кільова частина військового гелікоптера Мі-24», - йдеться у повідомленні.

    Як встановлено, зловмисник планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж мав зустріти його спільник.

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    Житель Луганщини намагався вивезти до РФ частину військового гелікоптера
    Житель Луганщини намагався вивезти до РФ частину військового гелікоптера
    Житель Луганщини намагався вивезти до РФ частину військового гелікоптера

    Слідчі спецслужби у межах розпочатого досудового розслідування здійснюють збір доказів протиправної діяльності правопорушника та його спільників. Встановлюються джерела походження агрегата.

    Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

    Росія СБУ Луганщина вертоліт військова техніка автомобіль розслідування кордон
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