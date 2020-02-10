СБУ: у Рівному замовили вбивство активіста, який заважав бурштиновим оборудкам



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У Рівному СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста Фото: СБУ

Організатор передав кілеру гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати

У Рівному Служба безпеки України попередила замовне вбивство представника однієї з громадських організацій, який публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України попередила замовне вбивство представника однієї з громадських організацій, який публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській і Житомирській областях», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що оперативники головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ отримали інформацію, що раніше судимий мешканець Рівного підшукує через кримінальні кола виконавця для здійснення вбивства.

«Організатор злочину «замовив» місцевого активіста, який послідовно протидіяв схемам розкрадання державних природних ресурсів на території регіону. Правоохоронці встановили, що активіст через свою громадянську позицію заважав зловмиснику налагодити оборудки з нелегального видобування бурштину та вирубування лісів. До тіньового бізнесу фігурант справи планував залучити афілійовані структури, а також представників кримінальних кіл», — зазначили в пресслужбі.

Вказано, що співробітники СБУ задокументували факти збору зловмисником інформації про потенційну жертву. Для вчинення злочину його організатор передав кілеру гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати.

«Для попередження вбивства було здійснено імітування обстановки злочину. Правоохоронці затримали замовника в обласному центрі під час звітування кілера перед організатором злочину. Затриманому здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — додали у пресслужбі.

Вказано, що слідчі головного слідчого управління СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 11 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічне увʼязнення.