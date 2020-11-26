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    Житель Нікополя залишився без ніг через укус павука

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    Чоловік міг постраждати від укусу отруйного жовтосумного колючого павука - Житель Нікополя залишився без ніг через укус павука
    Чоловік міг постраждати від укусу отруйного жовтосумного колючого павука

    Медикам, щоб врятувати життя чоловіка, довелося ампутувати йому ноги

    Жителя Нікополя Станіслава Бойка вкусив отруйний павук. В результаті цього чоловік позбувся обох ніг. Комаха вкусила працівника феросплавного заводу, коли він обрізав виноград на дачі, пише місцеве видання NikopolNews.

    У 54-річного Бойка почалися ускладнення. Його доставили в реанімаційне відділення лікарні Мечникова в Дніпрі.

    Медикам, щоб врятувати життя нікопольчанина, довелося ампутувати йому ноги. Тепер на чоловіка чекає тривале лікування і реабілітація.

    Нікопольський біолог Сергій Тороп вважає, що чоловік міг постраждати від укусу отруйного жовтосумного колючого павука.

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    Житель Нікополя залишився без ніг через укус павука
    Житель Нікополя залишився без ніг через укус павука

    «Він вважається найбільш отруйним з представників роду Хеіракантіум, що мешкають в Європі. Його укус не смертельний, але здатний викликати сильну алергічну реакцію. У постраждалих спостерігається гострий пекучий біль, набряк укушеного місця, блювота, запаморочення, озноб, підвищення температури та артеріального тиску. Павуки можуть досягати довжини 15 мм. Полюють часто вночі, ховаються в листі трав'янистих рослин, згорнутих у трубочку, там їх важко виявити», - розповів Тороп.

     

    Теги: медицина отруєння тварини Дніпропетровщина хвороби природа
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