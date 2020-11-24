Вибори мера Нікополя виграв секретар міськради

Олександр Саюк випередив кандидата від «Слуги народу» майже на 3 тисячі голосів

Кандидат від «Слуги народу» програв мерські вибори

У другому турі виборів мера в Нікополі Дніпропетровської області перемогу здобув секретар міської ради Олександр Саюк, якого висунула партія «За майбутнє».

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, 22 листопада за Саюка проголосували 12533 людини, або 54,64% виборців, які прийшли на дільниці.

Кандидат від «Слуги народу» Руслан Олійник отримав 9637, або 42,01% голосів.

У першому турі Саюк заручився підтримкою 21,86%, а Олійник - 17,85% виборців. Чинний мер міста Олександр Фісак свою кандидатуру не висував.

Раніше Саюк заявив, що перемагає на виборах. Напередодні він повідомив, що його підтримали 51% виборців, а суперника від партії «Слуга народу» Руслана Олійника – 41%. Екзит-полу в Нікополі не проводили. За даними ЦВК, явка виборців у місті склала 24,20%.

Також нагадаємо, що перемогу у другому турі виборів мера Черкас здобув чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст.

Також призначено нову дату повторних виборів мера Борисполя. Вони відбудуться 17 січня 2021 року.

Крім того призначена дата повторних виборів у Броварах. Вони також відбудуться 17 січня 2021 року.