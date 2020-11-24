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    Вибори мера Нікополя виграв секретар міськради

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    Олександр Саюк випередив кандидата від &laquo;Слуги народу&raquo; майже на 3 тисячі голосів - Вибори мера Нікополя виграв секретар міськради
    Олександр Саюк випередив кандидата від «Слуги народу» майже на 3 тисячі голосів

    Кандидат від «Слуги народу» програв мерські вибори

    У другому турі виборів мера в Нікополі Дніпропетровської області перемогу здобув секретар міської ради Олександр Саюк, якого висунула партія «За майбутнє».

    Згідно з даними Центральної виборчої комісії, 22 листопада за Саюка проголосували 12533 людини, або 54,64% виборців, які прийшли на дільниці.

    Кандидат від «Слуги народу» Руслан Олійник отримав 9637, або 42,01% голосів.

    У першому турі Саюк заручився підтримкою 21,86%, а Олійник - 17,85% виборців. Чинний мер міста Олександр Фісак свою кандидатуру не висував.

    Раніше Саюк заявив, що перемагає на виборах. Напередодні він повідомив, що його підтримали 51% виборців, а суперника від партії «Слуга народу» Руслана Олійника – 41%. Екзит-полу в Нікополі не проводили. За даними ЦВК, явка виборців у місті склала 24,20%.

    Також нагадаємо, що перемогу у другому турі виборів мера Черкас здобув чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

    Нагадаємо, 22 листопада в Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст

    Також призначено нову дату повторних виборів мера Борисполя. Вони відбудуться 17 січня 2021 року.

    Крім того призначена дата повторних виборів у Броварах. Вони також відбудуться 17 січня 2021 року. 

     Читайте також: 
    Теги: ЦВК вибори мер Дніпропетровщина партія Слуга народу За майбутнє
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