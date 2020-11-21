На Дніпропетровщині за добу померло 40 хворих на коронавірус

Минулої доби в Україні на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників

За минулу добу в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус

Найбільше летальних випадків від Covid-19 за добу 20 листопада зафіксовано у Дніпропетровській області, там померло 40 людей.

Про це свідчать дані сайту РНБО.

У Києві сталося 29 смертей. На Донеччині померло 22 хворих.

У Львівській області зафіксовано 14 летальних випадків, в Одеській, Харківській та Полтавській – по 12.

В інших областях – за добу не більше семи летальних випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1342), м. Київ (1213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Коронавірус в Україні

Всього 598085

Хворіють 313163

Одужали 274324

Померли 10598

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Нагадаємо, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 612665 осіб, одужало – 282313 осіб, летальних випадків – 10813, проведено ПЛР-тестувань – 4154333.