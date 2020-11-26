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    Зеленський у рідному Кривому Розі обговорив екологію

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    Володимир Зеленський 26 листопада приїхав на Дніпропетровщину&nbsp; - Зеленський у рідному Кривому Розі обговорив екологію
    Володимир Зеленський 26 листопада приїхав на Дніпропетровщину 

    Журналістів Кривого Рогу та Дніпра вдруге не запросили висвітлювати візит Зеленського

    Президент Володимир Зеленський 26 листопада перебуває з робочим візитом на Дніпропетровщині. Спочатку глава держави взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтяревим, який днями помер внаслідок ускладнень від коронавірусу.

    Потім Зеленський ознайомився із ходом будівництва ділянки дороги біля Дніпра та подивися на хід реконструкції траси Н-23 біля Кривого Рогу. У Кривому Розі він взяв участь обговорення екологічних питань.

    До слова, як повідомив «Детектор медіа», журналістів Кривого Рогу та Дніпра вже вдруге не пустили висвітлювати візит президента Зеленського. Зокрема, зустріч президента в Кривому Розі назвали «закритою нарадою», на яку не запросили навіть місцевих чиновників.

    Пресслужба облдержадміністрації повідомила, що в Дніпрі не буде підходу президента до преси, а відтак не передбачено й акредитації. Зустріч у Кривому Розі теж назвали «закритою нарадою». На неї, за інформацією трьох непов’язаних між собою джерел, не запросили й місцевих чиновників.

    Теги: екологія дороги Кривий Ріг Володимир Зеленський Дніпропетровщина президент
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