Турецька поліція розслідує загадкову смерть українки на курорті Бодрум

Вдень 31 грудня Новіцька замовляла доставку їжі, і після цього про неї нічого більше чути не було

У курортному місті Бодрум, що у Туреччині, на початку січня було знайдено мертвою українку, 25-річну Христину Новіцьку. Обставини її смерті наразі розслідує місцева поліція. З ними співпрацюють українські дипломати з консульства в Анталії.

Про виявлення тіла дівчини написали 2 січня низка турецьких ЗМІ, зокрема Egeyön та Millyet. За даними видань, сусіди Новіцької зв’язалися із сім’єю дівчини, оскільки кілька днів не бачили її. Після цього ті зв’язалися із власником помешкання, де жила Новіцька.

Щоб увійти до вілли, той викликав слюсаря – двері були зачинені. Усередині помешкання орендодавець знайшов тіло дівчини на стільці з руками в кайданках за спиною й поліетиленовим пакетом на голові.

Як зазначає Millyet, правоохоронці, які прибули на місце, попередньо заявили, що дівчина могла скоїти самогубство: усі троє дверей вілли були зачинені зсередини, а встановлені на вікнах металеві ґратки не були пошкоджені. У кімнаті, де була Новіцька, знайшли також шарф, мотузку і вугілля, які начебто можуть вказувати на версію самогубства.

Турецькі ЗМІ також зазначали, що дівчина начебто страждала від хронічних головних болей і час від часу їздила до України на лікування, і, можливо, нестерпний біль міг стати причиною суїциду. Втім наразі це непідтверджена версія.

Правоохоронці конфіскували відео з камер спостереження неподалік. Тіло Новіцької відправили до інституту судово-медичних експертиз у місті Мугла для встановлення обставин смерті. Як пише Egeyön, у межах розслідування вже допитали двох свідків, утім видання не уточнює, про кого саме йдеться.

Millyet вдалося поспілкуватися з охоронцем котеджного містечка. Він розповів, що Новіцька орендувала віллу пів року. Востаннє охоронець бачив її ввечері 30 грудня, коли вона заходила в будинок, «усміхалася й була вдягнена в прекрасний одяг». Він наголосив, що поведінка дівчини була звичайною і не вказувала на те, що коїться щось дивне.

Із записів відвідування котеджного містечка охоронець також встановив, що вдень 31 грудня Новіцька замовляла доставку їжі, і після цього про неї нічого більше чути не було.

До турецької Мугли, за інформацією Millyet, уже приїхала мати Христини, яка після судово-медичної експертизи забере тіло в Україну.

У Міністерстві закордонних справ кажуть, що українські дипломати з консульства в Анталії перебувають у контакті з турецькими правоохоронцями й рідними загиблої, а також працюють над поверненням тіла Новіцької на батьківщину. Втім там не коментують ймовірні версії загибелі дівчини. «МЗС не уповноважене висловлювати та розголошувати таку інформацію. Зараз триває слідство, будь-які деталі не розголошуються», – повідомив «Суспільному» речник відомтсва Олег Ніколенко.