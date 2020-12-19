«Глохни, гнида!» Як у Запоріжжі обирали голову облради і чим це закінчилось

У партії президента перші тушки

Місцеві вибори відбулися майже два місяці тому, але установчі процеси у місцевих радах тривають досі. Не всюди ці процеси проходять гладко, але пристрасті, що вирують в Запорізькій облраді, заслуговують окремої уваги. Спроби обрати керівника облради там призвели до виходу чотирьох депутатів із фракції «Слуги народу». При цьому серед тих, хто вийшов, і її голова. Центральний апарат «слуг» назвав четвірку зрадниками, що продали свої голоси, і пригрозив реакцією правоохоронних органів. У Києві також пообіцяли ухвалити «відповідні організаційні рішення». Благо, зараз працює імперативний мандат, який дозволяє відкликати «неблагонадійних» депутатів, але з одним нюансом – застосувати його можна не раніше, ніж через рік з моменту набуття депутатом повноважень.

В облраді ж наразі утворилося багатовладдя, бо вона має одразу двох голів. І кожен з керівників називає себе легітимним.

За закритими дверима

Перша спроба обрати очільника облради відбулася 11 грудня. Тоді була сформована лічильна комісія, і на цю посаду висунулись голова Запорізької обладміністрації Віталій Боговін («Слуга народу»), Павло Матвієнко (ОПЗЖ), Євген Георгієв («Європейська солідарність») та Геннадій Шевченко (Партія Володимира Буряка «Єднання»). Але згодом представники ОПЗЖ та «ЄС» заявили, що відкликають свої кандидатури і не будуть брати участь в голосуванні нібито через порушення таємниці голосування.

Після численних перерв та консультацій, що затягнулися до ночі, голосування почалося, але було зірване і перенесене на 15 грудня. При цьому було зафіксовано, що депутатів змушували ставити напроти прізвища Боговіна не будь-яку позначку, а порядковий номер – для надійності.

Диспозиція, що склалася після виборів в облраді, виглядає так:

Дані з сайту ЦВК

В Офісі президента розраховували сформувати більшість під Боговіна у такій конфігурації: «Слуга народу» – «Єднання» – Опоблок – «Батьківщина». Математично голосів провладної фракції разом з двома силами, зав’язаними на Ріната Ахметова – Вадима Новинського, та «Батьківщиною», яку в області контролює давній соратник Юлії Тимошенко нардеп Сергій Соболєв, мінімально вистачало, аби обрати представника «слуг» головою. Але в результаті це голосування відбулося в дуже дивний спосіб, що і стало формальним приводом для подальших подій.

Сесія 15 грудня зібралась, але не в залі засідань, а в одному з кабінетів облдержадміністрації. Представників ОПЗЖ та «ЄС» на цей захід не пустили невідомі, які заблокували вхід.

Після цього заступник голови лічильної комісії від «Батьківщини» В’ячеслав Колесников заявив, що Боговіна було обрано 43 голосами, а сам «переможець» запевнив, що відповідні протоколи підписані, процес зафільмований на відео, і оперативно склав повноваження губернатора. Обурені депутати від ОПЗЖ та «ЄС» звернулися до правоохоронців та суду, а фракція «За майбутнє», яка теж не брала участь в голосуванні за Боговіна, зайняла нейтральну позицію, закликавши всіх учасників конфлікту триматися в рамках правового поля.

Обрання Віталія Боговіна головою облради розкололо президентську силу

«Слуги»-втікачі

Але всі ці заяви могли лунати і розглядатися довго і безрезультатно, тому опоненти Боговіна, у яких не було власної більшості, аби обрати «свого» голову, зробили хід конем. Вони «позичили» голоси у «слуг народу». 17 грудня четверо депутатів «зеленої фракції» – її голова Сергій Селевич, Роман Терехов, Юрій Капустянський та Віталій Толочек – оголосили про вихід з неї через незаконне голосування за голову облради. Селевич запевнив, що депутати не знали, чому їх викликали в кабінет губернатора, а сам процес голосування, яким керували представники Опоблоку, проходив під тиском та не в таємному режимі. «Мені шкода, що під гаслом президента це все відбувалося. І якщо таке відбувається на самому початку, то що буде потім?» – обурився Селевич.

Четверо «слуг народу» вийшли з фракції і оголосили про створення власної «Зе-фракції»

І вже ввечері того ж дня він з колегами став частиною нової більшості, яка скасувала рішення про обрання Боговіна через грубі порушення, сформувала нову лічильну комісію та обрала нового голову облради та його заступників. Головою став «біженець» зі «Слуги народу» Віталій Толочек, його першим заступником – представник ОПЗЖ Павло Матвієнко, а заступниками – Олег Чернов від «ЄС» та Геннадій Фукс від «За майбутнє». За Толочека проголосували 44 депутати, за заступників – мінімально необхідні 43.

Віталія Толочека, що вийшов зі «Слуги народу», «преміювали» посадою голови

Тепер вже Боговін звернувся до поліції та СБУ щодо дій представників ОПЗЖ та «ЄС» і конкретно депутата ОПЗЖ Олексія Холода, що, на його думку, незаконно скликав засідання на правах тимчасово головуючого. Заява приправлена страшилками, що останні події пов’язані з намаганням проросійських сил отримати контроль над регіоном. При цьому саме Боговін продовжує контролювати офіційний сайт облради, де він досі значиться головою, а результати зібрання депутатів 17 грудня називаються такими, що не мають юридичного значення.

Без Путіна не обійшлось

У «Батьківщині» також заявили, що альянс ОПЗЖ та «ЄС» має передати Запорізький край під контроль Кремля та створити «Запорізьку народну республіку» на чолі з людьми Віктора Медведчука.

Цікаво, що однією з формальних причин, через яку «Європейська солідарність» тимчасово об’єдналася з антагоністами з ОПЗЖ стало якраз… запобігання проросійському реваншу. Справа в тому, що в іншій конфігурації більшості, яка просувалась з Києва руками Боговіна, крісло першого заступника голови облради відходило до лідера місцевого Опоблоку Євгена Балицького. Голова місцевої «ЄС» Ігор Артюшенко закликав патріотичні фракції не голосувати за призначення одіозного екснардепа, який заперечує факт російської агресії та регулярно відвідує окупований Крим.

Коаліції «слуг» та «ЄС» завадила персона одіозного екс-«регіонала» Євгена Балицького?

Є у Артюшенка до Балицького і особисті претензії: на першій сесії облради він отримав від опоблоківця «ласкаве» звернення «Глохни, гнида!» за вимогу виступати державною мовою. Колишній помічник Балицького Павло Матвієнко від ОПЗЖ став для «ЄС» більш прийнятною кандидатурою.

«Це місцеві розборки, які не мають відношення до ідеології та партійного позиціонування, і спільні дії ОПЗЖ та «ЄС» – тому підтвердження, – коментує політолог Володимир Фесенко. – Спочатку депутати облради довгий час взагалі не реєструвались і перша сесія не могла зібратись, а потім почались ці ігри. Не здивуюсь, якщо за пів року - рік ситуація зміниться і в облраді складеться зовсім інша конструкція. До того ж, невідомо, чим зараз цей конфлікт завершиться, бо будуть ще юридичні оскарження. Але проблема з перебіжчиками виникне не тільки у «слуг народу», а й у інших партій, які продавали франшизи на місцях чи заводили в списки певних людей».

Задачка для губернатора

Голова Запорізького обласного осередку Комітету виборців Роман П’ятигорець вважає, що ситуація в облраді продемонструвала серйозний збій у вертикалі влади, який наклався на прорахунки команди Ахметова-Новинського.

«Менеджмент Новинського допустив низку фатальних помилок – не можна з Києва контролювати ситуацію в регіоні, якщо у вас тут підприємства і ви збираєтесь тут домінувати, – впевнений експерт. – Вони зробили ставку на «слуг», але не розрахували, що у тих тут зовсім нема фундаменту. Мова навіть не про партійні бренди, просто місцеві феодали, які зміцнились при Зеленському, позбавились угрупування Ахметова-Новинського, бо їм не потрібна ще одна група «червоних директорів» чи «донецьких» над ними».

П’ятигорець прогнозує, що зараз конструкцію більшості, яка склалась в облраді, почнуть ламати з усіх боків, зокрема, із залученням силовиків: «Але це буде підсвічуватись всіма каналами Медведчука, Порошенка та й про Палицю не забувайте. Вони почнуть цілодобово розносити Зеленського. Так, у нинішньої більшості голосів ледь-ледь вистачаэ, але при цьому вони знаходяться в позиції сили. І натякають Банковій, що легше зараз перейти на їхній бік. Навіть депутати, які вийшли зі «Слуги народу», продовжують говорити, що вони досі в президентській команді і свою нову групу створили під брендом «Зе».

Що ж тепер? Стійкої більшості нема у жодної зі сторін, які встигли серйозно побити горщики. Депутат облради від ОПЗЖ екснардеп Сергій Кальцев, брат якого – діючий парламентар Володимир Кальцев – очолює обласну організацію партії, висловлює впевненість, що Боговін залишить крісло голови облради і ситуація вирішиться найближчим часом.

«У нас є стабільна більшість, і з перемовин з депутатами інших фракцій ми бачимо, що вони виявляють бажання до неї доєднатися, – каже Кальцев. – Думаю, наступного тижня все вирішиться. В область призначений новий губернатор Олександр Старух – достатньо об’єктивна і професійно підготовлена до цієї роботи людина. За моїми відчуттями, наступного тижня самозванець Боговін вилетить з крісла, в яке він сів незаконно. Або через суди, або самостійно він піде. Сподіваюся, що і у гаранта Конституції дадуть оцінку цій ситуації. Думаю, законно обраного голову облради привітає і президент, і Офіс президента».

Новопризначений голова Запорізької обладміністрації Олександр Старух, що прийшов на заміну Боговіну, – вже очолював її в 2008–2010 рр. Цікаво, що він є керівником обласної організації «Батьківщини», що може бути ще одним доказом неформального союзу «слуг» та Юлії Тимошенко. З іншого боку, як свідчать місцеві спостерігачі, Старух під час місцевої кампанії більше працював не на «Батьківщину», а на «За майбутнє». А фракція цього політично-бізнесового проєкту в облраді, нагадаємо, увійшла у більшість, де поки не знайшлося місця ні «Батьківщині», ні «слугам».

Новий губернатор Олександр Старух намагатиметься «склеїти» облраду

У будь-якому разі багато часу на розкачку у нового президентського ставленика нема. Йому сходу доведеться гасити пожежі, які розпалив не він.

Павло Вуєць, «Главком»