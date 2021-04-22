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    Житель Житомирщини шпигував на Росію, його затримали

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    Співробітники СБУ задокументували отримання агентом завдань від російських кураторів - Житель Житомирщини шпигував на Росію, його затримали
    Співробітники СБУ задокументували отримання агентом завдань від російських кураторів
    Фото: СБУ

    Зловмисник підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів

    Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Житомирській області агента російської ФСБ. Ним виявився місцевий житель, який збирав інформацію про військові частини регіону та отримав завдання встановити місця проживання українських військовослужбовців. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

    Зазначається, що співробітники СБУ задокументували отримання агентом таких завдань від російських кураторів:

    • провести відеозйомку двох військових об’єктів;
    • зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;
    • встановити місця проживання військовослужбовців.

    Зловмисник, зокрема, підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами.

    Під час обшуків за місцем проживання агента правоохоронці вилучили засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ.

    «Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою й надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності», — повідомили в СБУ.

    Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.

    У Службі безпеки наголосили, що передача таких відомостей спецслужбі країни-агресора загрожує національній безпеці України у сфері оборони. Розголошення зібраної фігурантом інформації також становить загрозу життю і здоров’ю військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей.

    Теги: СБУ ФСБ військові Житомир Житомирщина державна зрада
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