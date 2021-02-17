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    Siemens і BASF побудують в Німеччині новий водневий завод

    нова енергія
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    <p>Зелений водень буде проводитися на одному з підприємств BASF (на фото)</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Siemens і BASF побудують в Німеччині новий водневий завод

    Зелений водень буде проводитися на одному з підприємств BASF (на фото)

     

    Фото: basf.com

    Проект передбачає установку електролізера потужністю 50 МВт

    Енергетична компанія Siemens Energy і найбільший в світі хімічний концерн BASF заявили про будівництво в місті Людвігсхафен (Німеччина) електролізного заводу. Він буде побудований на території одного з підприємств BASF, – повідомляє H2 View.

    Завод буде побудований в рамках стратегічного партнерства, нещодавно укладеного Siemens Energy і BASF для прискорення комерційного впровадження нових технологій, спрямованих на зниження викидів парникових газів.

    Пілотний проект передбачає установку електролізера потужністю 50 МВт (з можливістю модульного розширення потужності) для виробництва екологічно чистого водню. На підприємстві також буде встановлений високотемпературний тепловий насос для вироблення технологічного пару з відпрацьованого тепла.

    Siemens Energy і BASF заявили, що в даний час проводяться дослідження для оцінки потенціалу розробки загальних систем, спрямованих на підвищення ефективності електролізних установок, а також вироблення електроенергії за допомогою вітрових електростанцій.

    «Об'єднавши зусилля з BASF, ми хочемо використовувати досвід, накопичений в своїх пілотних проектах, як основу для впровадження нових технологій і концепцій. І, таким чином, відігравати активну роль у формуванні енергетичного переходу в переробній промисловості», – сказав генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух.

    Теги: Німеччина будівництво завод водень
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