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    Жителі Землі сьогодні спостерігатимуть сонячне затемнення

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    Жителі Землі сьогодні спостерігатимуть сонячне затемнення

    Воно розпочнеться о 12:23 за Тихоокеанським часом (о 22:22 за Києвом)

    У вівторок, 2 липня, у Південній Америці можна буде побачити повне сонячне затемнення. Воно розпочнеться о 12:23 за Тихоокеанським часом (о 22:22 за Києвом). Про це повідомляє NASA.
    Тривалість повного затемнення складе близько чотирьох хвилин. Воно почнеться над Тихим океаном та пройде діагонально з чилійської Ла-Серени до Буенос-Айреса через території Чилі та Аргентини.

    Воно почнеться над Тихим океаном та пройде діагонально з чилійської Ла-Серени до Буенос-Айреса через території Чилі та Аргентини.

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    Як говорить відома астролог Тетяна Борщ, повне сонячне затемнення - це одна з головних подій не тільки липня, але і всього літа, пише РБК-Україна.

    «Зазвичай люди бояться затемнень, але цього робити не варто. Затемнення означають зміни, і тільки ті, хто звик жити «по-старому» і ніколи нічого не змінювати, можуть якоюсь мірою постраждати», - розповіла фахівець.

    Сонячне затемнення 2 липня пропонує відмовитися від стереотипів як у професійній діяльності, так і в особистій сфері. Не бійтеся змін, радять зірки всім знакам Зодіаку.

    «Сам день затемнення намагайтеся провести спокійно, позитивно, оскільки подальші події будуть моделюватися вашими думками набагато більшою мірою, ніж зазвичай», - порадила Тетяна.

    День затемнення не підходить для операцій будь-якого роду, якщо тільки вони не викликані крайньою необхідністю. Для стрижок і косметичних процедур гарні четвер, п'ятниця і вихідні. Ці ж дні підходять і для шопінгу.

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