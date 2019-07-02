Жителі Землі сьогодні спостерігатимуть сонячне затемнення

Воно розпочнеться о 12:23 за Тихоокеанським часом (о 22:22 за Києвом)

Тривалість повного затемнення складе близько чотирьох хвилин. Воно почнеться над Тихим океаном та пройде діагонально з чилійської Ла-Серени до Буенос-Айреса через території Чилі та Аргентини.

Воно почнеться над Тихим океаном та пройде діагонально з чилійської Ла-Серени до Буенос-Айреса через території Чилі та Аргентини.

Як говорить відома астролог Тетяна Борщ, повне сонячне затемнення - це одна з головних подій не тільки липня, але і всього літа, пише РБК-Україна.

«Зазвичай люди бояться затемнень, але цього робити не варто. Затемнення означають зміни, і тільки ті, хто звик жити «по-старому» і ніколи нічого не змінювати, можуть якоюсь мірою постраждати», - розповіла фахівець.

Сонячне затемнення 2 липня пропонує відмовитися від стереотипів як у професійній діяльності, так і в особистій сфері. Не бійтеся змін, радять зірки всім знакам Зодіаку.

«Сам день затемнення намагайтеся провести спокійно, позитивно, оскільки подальші події будуть моделюватися вашими думками набагато більшою мірою, ніж зазвичай», - порадила Тетяна.

День затемнення не підходить для операцій будь-якого роду, якщо тільки вони не викликані крайньою необхідністю. Для стрижок і косметичних процедур гарні четвер, п'ятниця і вихідні. Ці ж дні підходять і для шопінгу.