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    Технології

    NASA збирається відправити безпілотник на супутник Сатурна

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    Космічний апарат Dragonfly відправлять на супутник Сатурна Титан - NASA збирається відправити безпілотник на супутник Сатурна
    Космічний апарат Dragonfly відправлять на супутник Сатурна Титан

    Титан найбільше схожий на ранню Землю

    Національне управління США аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) має намір відправити космічний апарат Dragonfly на дослідження найбільшого супутника Сатурна - Титану.

    Про це повідомляється на сайті NASA.

    «Я з гордістю оголошую про те, що наша нова місія за програмою New Frontiers під назвою Dragonfly буде досліджувати найбільший супутник Сатурна - Титан. Титан не схожий на жодне з місць у нашій Сонячній системі. І найбільше він схожий на ранню Землю», - заявив директор відомства Джеймс Брайденстайн.

    Він зазначив, що апарат стане першим безпілотним посадковим модулем, здатним долати відстань більше 100 миль у атмосфері Титану.

    До слова, NASA випробувала «марсіанський вертоліт».

    Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

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