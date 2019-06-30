Телескоп NASA відкрив три нові екзопланети у «зоні Венери»



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Космічний телескоп TESS

Жодна із відкритих планет не має ознак життя

Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS відкрили три невеликі екзопланети біля червоного карлика L 98-59. Розміри та маси відкритих планет можна порівняти із земними, проте жодна з них не має ознак життя.

Про це повідомляє NASA.

«Супутник з транзитом екзопланет NASA (TESS) виявив планети розмірами між площею Марса та Землі, що обертаються навколо яскравої прохолодної сусідньої зірки. Планета, що була названа L 98-59b, є найдрібнішою з виявлених на сьогодні TESS», - йдеться у повідомленні.

Хоча розміри планет вже відомі дослідникам, подальше їх вивчення іншими телескопами має визначити, чи мають вони атмосфери і, якщо так, які гази присутні в них.

Жодна з цих екзопланет не перебуває у «зоні життя», де на їх поверхні може існувати рідка вода.

Усі вони знаходяться у так званій зоні Венери, де планети, що мають щільну атмосферу, перебуватимуть під впливом парникового ефекту. Тому L 98-59d може бути кам'янистою планетою, схожою на Венеру або як міні-Нептун, у якого тверде ядро.

Хоча розміри планет вже відомі дослідникам, подальше їх вивчення іншими телескопами має визначити, чи мають вони атмосфери.

Нагадаємо, NASA збирається відправити безпілотник на супутник Сатурна.

Раніше NASA випробувала «марсіанський вертоліт».

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

Джерело: Укрінформ