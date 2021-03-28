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    Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах

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    Рятувальники попередили про сходження лавин в Карпатах - Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах
    Рятувальники попередили про сходження лавин в Карпатах

    У ДСНС оголосили третій рівень небезпеки

    У високогір’ї Закарпатської області в неділю очікується значна сніголавинна небезпека.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «28 березня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

    Рятувальники попередили про зміну гідрологічної ситуації та її розвиток в Західному регіоні.

    За даними Укргідрометцентру, 28-29 березня при подальшому підвищенні рівнів води в річці Стир можливе досягнення відмітки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, подвір'їв у Маневицькому районі Волинської області (рівень небезпеки жовтий).

    Нагадаємо, погода в Україні 28 березня, в неділю, буде такою ж теплою, але місцями пройдуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток близько +10... +15 градусів.

    При цьому на заході, півночі та в деяких південних регіонах очікуються дощі.

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

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    Теги: ДСНС дороги рятувальники негода небезпека
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