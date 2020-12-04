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    Жителька Запоріжжя продала сина, щоб той жебракував

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    <span>У Запоріжжі затримали жінку, яка продала дитину для жебрацтва</span> - Жителька Запоріжжя продала сина, щоб той жебракував
    У Запоріжжі затримали жінку, яка продала дитину для жебрацтва
    Фото: Нацполіція

    Хлопчик повинен був жебракувати, випрошуючи гроші на вулицях міста

    У Запоріжжі затримали жінку, яка віддала свого малолітнього сина за гроші «покупцеві», щоб хлопчик жебракував, випрошуючи гроші на вулицях міста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Вона зустрілася з невстановленою особою і повідомила про готовність передати свого 12-річного сина за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень на день для заняття жебрацтвом.

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    Жителька Запоріжжя продала сина, щоб той жебракував
    Жителька Запоріжжя продала сина, щоб той жебракував
    Жителька Запоріжжя продала сина, щоб той жебракував
    Жителька Запоріжжя продала сина, щоб той жебракував
    Жителька Запоріжжя продала сина, щоб той жебракував

    3 грудня правоохоронці задокументували факт отримання грошей в розмірі 600 гривень за передачу малолітнього хлопця «покупцеві». Зараз 53-річна жінка затримана.

    Зазначається, що зараз вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтею «Торгівля людьми» Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

    Триває подальше досудове розслідування.

     

    Теги: Запоріжжя діти торгівля гроші розслідування поліція торгівля людьми жінка
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