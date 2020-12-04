Жителька Запоріжжя продала сина, щоб той жебракував

У Запоріжжі затримали жінку, яка продала дитину для жебрацтва

У Запоріжжі затримали жінку, яка продала дитину для жебрацтва

Хлопчик повинен був жебракувати, випрошуючи гроші на вулицях міста

У Запоріжжі затримали жінку, яка віддала свого малолітнього сина за гроші «покупцеві», щоб хлопчик жебракував, випрошуючи гроші на вулицях міста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Вона зустрілася з невстановленою особою і повідомила про готовність передати свого 12-річного сина за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень на день для заняття жебрацтвом.

3 грудня правоохоронці задокументували факт отримання грошей в розмірі 600 гривень за передачу малолітнього хлопця «покупцеві». Зараз 53-річна жінка затримана.

Зазначається, що зараз вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтею «Торгівля людьми» Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Триває подальше досудове розслідування.