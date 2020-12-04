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    Молодик продавав жінок за кордон для експлуатації в порно-індустрії (фото)

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    Організував канал постачання жінок 26-річний мешканець Луганщини - Молодик продавав жінок за кордон для експлуатації в порно-індустрії (фото)
    Організував канал постачання жінок 26-річний мешканець Луганщини
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини викрила міжнародний канал торгівлі людьми

    Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який вербував жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі, та переправляв їх через державний кордон для подальшої сексуальної експлуатації в порно-індустрії.

    Викрили його злочинну діяльність оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції столичної області спільно зі слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що організував канал постачання жінок 26-річний мешканець Луганщини. У мережі інтернет він розміщував оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок. Проте після перетину державного кордону жінки за замовленням одного з відомих європейських режисерів потрапляли до порно-бізнесу, а повернення на Батьківщину ставало неможливим через боргову кабалу, у яку потрапляли дівчата.

    Працівники поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання працівники поліції виявили речові докази – ноутбук та мобільний телефон, – які підтверджують його протиправну діяльність .

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    Молодик продавав жінок за кордон для експлуатації в порно-індустрії (фото)
    Молодик продавав жінок за кордон для експлуатації в порно-індустрії (фото)
    Молодик продавав жінок за кордон для експлуатації в порно-індустрії (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні злочину, суд обере для нього запобіжний захід.

    За скоєне йому загрожує ув’язнення на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина проституція торгівля людьми
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