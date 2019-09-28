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    Жителя Ужгорода заґратували на три роки за збут військових засобів ураження

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    Жителя Ужгорода заґратували на три роки за збут військових засобів ураження

    Поліція затримала фігуранта справи на початку квітня 2019 року під час спроби реалізації РПГ-26, у зловмисника також вилучили гранату Ф-1

    До трьох років позбавлення волі засуджено мешканця Ужгорода, викритого Службою безпеки України на збуті військових засобів ураження. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ встановили, що чоловік зберігав у власному помешканні зброю для  подальшого перепродажу. 

    Правоохоронці затримали фігуранта справи на початку квітня 2019 року в одному з районів Ужгорода під час спроби реалізації реактивної протитанкової гранати РПГ-26. У ході особистого огляду у зловмисника було також вилучено гранату Ф-1.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    Ужгородський міськрайонний суд визнав фігуранта провадження винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)  Кримінального Кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки.

    Вирок суду набув законної сили.

     

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