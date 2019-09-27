У Запоріжжі СБУ затримала «фінансиста ЛНР»



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Загальна сума угод склала більше 100 мільйонів гривен

«Фінансист» забезпечував терористам переказ та отримання коштів з тимчасово окупованої території Луганщини і назад, обмін валют, поповнення мобільних рахунків

Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі затримали колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ, який проводив масштабні фінансові операції для потреб бойовиків «ЛНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, зловмисник в 2015 році добровільно вступив в один з підрозділів терористичної організації «ЛНР», де обіймав посаду фінансиста її фінансово-економічної служби.

«Використовуючи ряд оформлених на ім'я платіжних карток банківських установ України, він проводив фінансові операції в інтересах бойовиків. «Фінансист», зокрема, забезпечував переказ та отримання коштів з тимчасово окупованої території Луганщини і назад, обмін валют, поповнення мобільних рахунків. Загальна сума угод склала більше 100 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримані від оборудок гроші бойовики легалізували через багаторазові перекази між картковими рахунками фізосіб для переведення їх у готівку. Значна частина цих доходів надходила до ватажків «ЛНР» і використовувалась для покупки палива, оргтехніки, військового обладнання, оплати ремонту бойової техніки.

«Під час обшуків у місцях тимчасового перебування зловмисника в Запоріжжі, правоохоронці вилучили документацію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність. Затриманому оголошено про підозру по 1 ч. ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інформують, що терористу загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Краматорську затримали співробітника Лисичанського прикордонного загону Державної прикордонної служби за підозрою в роботі на, так звану, «народну міліцію ЛНР».

Раніше повідомлялося, що СБУ під час спецоперації вивела з ОРДЛО ще одного бойовика. Затриманий брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО.